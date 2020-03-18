У військовий госпіталь Києва поступив пацієнт із підозрою на коронавірус



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Проби на коронавірус відправлено до Київського міського лабораторного центру

Один із експрес-тестів на коронавірус дав позитивний результат

До Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» прийнято пацієнта з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних сил України у Facebook.

«17 березня 2020 року у другій половині дня до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров’я. Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном України. Враховуючи зазначене та виявлені симптоми, військовому пенсіонеру було проведено два експрес-тести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19, один з яких дав позитивний результат», - йдеться в повідомленні.

Військові лікарі негайно повідомили епідеміологів 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління, які в свою чергу передали цю інформацію в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

На даний час хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру. Результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування.

Задіяний медичний персонал необхідними засобами індивідуального захисту забезпечений.