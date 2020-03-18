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    Карантин дістався армії: військкомати призупинили весняний призов

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    Карантин дістався армії: військкомати призупинили весняний призов

    В Україні призупинили призов на строкову службу до окремого розпорядження

    У зв'язку з карантином через коронавірус призупинено заходи призову громадян на строкову військову служб. Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ України.

    Втім, військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

    «За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, - до окремого розпорядження», - йдеться у повідомленні.

    Також Генштаб дав рекомендації військовим, як протидіяти поширенню коронавірусуЗокрема, Генштаб рекомендував заборонити службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон; дозволити державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації.

    Крім того СБУ дає поради, як вберегтися від коронавірусу.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

    Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

    Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус. 

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