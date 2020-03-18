Карантин дістався армії: військкомати призупинили весняний призов



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В Україні призупинили призов на строкову службу до окремого розпорядження

У зв'язку з карантином через коронавірус призупинено заходи призову громадян на строкову військову служб. Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ України.

Втім, військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

«За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, - до окремого розпорядження», - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб дав рекомендації військовим, як протидіяти поширенню коронавірусу. Зокрема, Генштаб рекомендував заборонити службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон; дозволити державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації.

Крім того СБУ дає поради, як вберегтися від коронавірусу.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.