Бойовики «заміновують» маршрути патрулів ОБСЄ на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти, попри досягнуті домовленості, встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії розмежування та в районах транспортних комунікацій

Російські окупаційні війська, аби не допустити спостерігачів ОБСЄ до військових об’єктів, навмисно встановлюють на маршрутах їхнього руху таблички про замінування.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв’ю виданню «Телеком».

«Фіксуються численні випадки прямого втручання окупаційних військ в роботу місії ОБСЄ. З метою недопущення патрулів ОБСЄ до військових об’єктів бойовики навмисно встановлюють хибні позначки «мінні поля» або «заміновано» на маршрутах руху», - сказав він.

Загалом, за інформацією Хомчака, окупанти, попри досягнуті домовленості, встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії розмежування та в районах транспортних комунікацій. «Розширення мінних полів та відсутність позначок суттєво підвищують рівень небезпеки. Регулярно трапляються випадки підриву місцевих мешканців та цивільного пасажирського автотранспорту», – наголосив начальник ЗСУ.

За його словами, російська армія використовує територію Донбасу як військовий полігон для випробування новітніх системи озброєння. Зокрема, тут проходять апробацію комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї (керовані боєприпаси), наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв'язку, тактичне спорядження та снайперська зброя.

«В розпорядженні компетентних органів є чимало захоплених зразків зброї, що є на озброєнні виключно в ЗС РФ та вкотре доводить безпосередню участь РФ у збройному конфлікті на території України», - наголосив Хомчак.

Він підкреслив, що безпосередньо в смузі відповідальності Об’єднаних сил РФ продовжує утримувати потужне угруповання військ. Основу керівного і командного складу в ланці бригада/полк та штаби армійських корпусів становлять кадрові офіцери й генерали ЗС ФР, які мають досвід бойових дій, набутий у «гарячих точках» на пострадянському просторі, Близькому Сході та в інших збройних конфліктах.