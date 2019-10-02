У Миколаєві накрили бот-ферму, що тероризувала українські міста повідомленнями про мінування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mk.npu.gov.ua

Викритий сервіс призначався для створення бот-ферм, розсилання спаму і реєстрації скриньок електронної пошти

У Миколаєві викрили масштабний сервіс для масової розсилки електронних повідомлень, повідомляє прес-служба поліції регіону.

Цей сервіс призначався для створення бот-ферм, розсилання спаму і реєстрації скриньок електронної пошти, з яких відправлялися анонімні повідомлення про мінування.

Працював сервіс виключно на замовлення клієнтів. Продавали активовані облікові записи у великій кількості в різних поштових ресурсах, соціальних мережах, платіжних системах. При цьому, продавалися і верифіковані облікові записи, ціна яких була значно вищою.

Такі послуги використовувалися зазвичай для масових розсилок повідомлень про нібито виграш автомобіля (грошей), сплати неіснуючого боргу тощо.

Більше того, сервіс надавав можливість клієнтам для спам-розсилок і реєстрації акаунтів на ресурсах, які потребують для реєстрації номер телефону з подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо). Для захисту мереж і анонімності зловмисники використовували VPN і TOR-сервіси.

Поліцейські провели обшуки в Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та Херсоні. У цих містах перебували будинки, гаражні бокси, квартири і орендовані офіси, які використовувалися для кримінальної діяльності. Вилучене обладнання відправили на експертизу.

Процесуальні заходи проведені в рамках раніше розпочатого кримінального провадження, пов'язаного з неправдивими повідомленнями про мінування об'єктів в Україні.

Досудове розслідування триває в рамках раніше розпочатого кримінального провадження за ст. 189 (вимагання), 258 (Терористичний акт), ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Йдуть заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації такої діяльності, повідомили в Департаменті кіберполіції України.