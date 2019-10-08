У Харкові сьогодні невідомий «замінував» 53 об’єкти



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Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції Харкова 8 жовтня близько 15:30

У Харкові у вівторок, 8 жовтня, невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про замінування 7 лікарень, 21 торговельно-розважальних центру, 21 житлового будинку, вишу, аеропорту, автомобільного та залізничного вокзалів надійшло на електронну пошту поліції 8 жовтня близько 15:30», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління.

Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, у вересні Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

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