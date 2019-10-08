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    Кримінал

    У Харкові сьогодні невідомий «замінував» 53 об’єкти

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    У Харкові сьогодні невідомий «замінував» 53 об’єкти

    Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції Харкова 8 жовтня близько 15:30

    У Харкові у вівторок, 8 жовтня, невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про замінування 7 лікарень, 21 торговельно-розважальних центру, 21 житлового будинку, вишу, аеропорту, автомобільного та залізничного вокзалів надійшло на електронну пошту поліції 8 жовтня близько 15:30», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління.

    Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

    Нагадаємо, у вересні Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

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