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    У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту

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    На місці працювали правоохоронці та рятувальники - У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту
    На місці працювали правоохоронці та рятувальники
    Фото: Поліція Білої Церкви

    Правоохоронці перевірили будівлю і не виявили вибухівки

    У понеділок, 7 жовтня, увечері до поліції надійшло, що в місті Біла Церква заміновано будинок культури «Росава».

    Невідомий о 19:10 повідомив, що у будинку культури закладена вибухівка і що вибух пролунає під час концерту. Про це повідомляє пресслужба поліції Білої Церкви.

    На місце виїхали поліцейські, Муніципальна варта, рятувальники та медики.

    Всіх присутніх в приміщенні будинку культури негайно було евакуйовано, а місце події огороджене сигнальною стрічкою. Працювала вибухотехнічна служба спільно з кінологами.

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    У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту
    У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту
    У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту
    У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту

    При перевірці будівлі вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Інформація про замінування не підтвердилась.

    Поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування.

    Національна поліція України Київщина замінування вибухівка рятувальники
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