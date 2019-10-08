У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту



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На місці працювали правоохоронці та рятувальники Фото: Поліція Білої Церкви

Правоохоронці перевірили будівлю і не виявили вибухівки

У понеділок, 7 жовтня, увечері до поліції надійшло, що в місті Біла Церква заміновано будинок культури «Росава».

Невідомий о 19:10 повідомив, що у будинку культури закладена вибухівка і що вибух пролунає під час концерту. Про це повідомляє пресслужба поліції Білої Церкви.

На місце виїхали поліцейські, Муніципальна варта, рятувальники та медики.

Всіх присутніх в приміщенні будинку культури негайно було евакуйовано, а місце події огороджене сигнальною стрічкою. Працювала вибухотехнічна служба спільно з кінологами.

При перевірці будівлі вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Інформація про замінування не підтвердилась.

Поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування.