У Білій Церкві невідомий «замінував» будинок культури під час концерту
На місці працювали правоохоронці та рятувальники
Фото: Поліція Білої Церкви
Правоохоронці перевірили будівлю і не виявили вибухівки
У понеділок, 7 жовтня, увечері до поліції надійшло, що в місті Біла Церква заміновано будинок культури «Росава».
Невідомий о 19:10 повідомив, що у будинку культури закладена вибухівка і що вибух пролунає під час концерту. Про це повідомляє пресслужба поліції Білої Церкви.
На місце виїхали поліцейські, Муніципальна варта, рятувальники та медики.
Всіх присутніх в приміщенні будинку культури негайно було евакуйовано, а місце події огороджене сигнальною стрічкою. Працювала вибухотехнічна служба спільно з кінологами.
При перевірці будівлі вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Інформація про замінування не підтвердилась.
Поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування.