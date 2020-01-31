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    Бойовики застосували заборонені міномети і РПГ: шість порушень «тиші» за день

    • Розсилка
    Бойовики застосували заборонені міномети і РПГ: шість порушень «тиші» за день

    Втрат серед українських військових немає

    З початку доби 31 січня російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних Сил.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
    • поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;
    • поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Вікторівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • у районі Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Окрім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

    Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

     

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна обстріл агресія військові Операція Об’єднаних сил
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