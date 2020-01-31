Бойовики застосували заборонені міномети і РПГ: шість порушень «тиші» за день
Втрат серед українських військових немає
З початку доби 31 січня російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних Сил.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
- поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;
- поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Вікторівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окрім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.
Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.