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    Антиросійські санкції зберігатимуться, доки РФ не припинить агресію в Україні — Помпео

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    Державний секретар США Майк Помпео перебуває з візитом у Києві&nbsp; - Антиросійські санкції зберігатимуться, доки РФ не припинить агресію в Україні — Помпео
    Державний секретар США Майк Помпео перебуває з візитом у Києві 

    Санкції проти Росії залишаться в силі - запевнив держекретар США

    Державний секретар США Майк Помпео заявив, що санкції проти РФ зберігатимуться, доки не припиниться російська агресія в Україні.

    Про це він написав у Twitter.

    «Російська агресія в Україні призвела до безглуздої втрати тисяч життів на Донбасі. Сьогодні я приєднався до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, щоб вшанувати їхню пам’ять. Санкції проти Росії залишаться в силі, поки не припиняться дії, що призвели до цих трагічних смертей», — зауважив Помпео. 

    Також Помпео обговорив із Загороднюком Операцію Об’єднаних сил на Донбасі. Міністр оборони України поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.

    Також Помпео заявив сьогодні, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України у справі притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака в Тегерані.

    Окрім того, Помпео привітав Помісну церкву з тим, що Грецька та Олександрійська церкви визнали УПЦ як автокефальну.

    Зазначимо, предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній 31 січня зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва.

    Також президент Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з держсекретарем США Майком Помпео.

    Як повідомляв ГлавкомМайк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

    Держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

    Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

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