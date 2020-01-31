Антиросійські санкції зберігатимуться, доки РФ не припинить агресію в Україні — Помпео
Санкції проти Росії залишаться в силі - запевнив держекретар США
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що санкції проти РФ зберігатимуться, доки не припиниться російська агресія в Україні.
Про це він написав у Twitter.
«Російська агресія в Україні призвела до безглуздої втрати тисяч життів на Донбасі. Сьогодні я приєднався до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, щоб вшанувати їхню пам’ять. Санкції проти Росії залишаться в силі, поки не припиняться дії, що призвели до цих трагічних смертей», — зауважив Помпео.
#Russia's aggression in #Ukraine has led to the senseless loss of thousands of lives in the Donbas. Today, I joined Foreign Minister @VPrystaiko to honor their memories. Sanctions against Russia will remain in place until the actions that led to these tragic deaths cease. pic.twitter.com/jNigbuDuZ0— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020
Також Помпео обговорив із Загороднюком Операцію Об’єднаних сил на Донбасі. Міністр оборони України поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.
Також Помпео заявив сьогодні, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України у справі притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака в Тегерані.
Окрім того, Помпео привітав Помісну церкву з тим, що Грецька та Олександрійська церкви визнали УПЦ як автокефальну.
Зазначимо, предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній 31 січня зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва.
Також президент Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з держсекретарем США Майком Помпео.
Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.
Держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.
Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.