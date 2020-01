Антиросійські санкції зберігатимуться, доки РФ не припинить агресію в Україні — Помпео

Санкції проти Росії залишаться в силі - запевнив держекретар США

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що санкції проти РФ зберігатимуться, доки не припиниться російська агресія в Україні.

Про це він написав у Twitter.

«Російська агресія в Україні призвела до безглуздої втрати тисяч життів на Донбасі. Сьогодні я приєднався до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, щоб вшанувати їхню пам’ять. Санкції проти Росії залишаться в силі, поки не припиняться дії, що призвели до цих трагічних смертей», — зауважив Помпео.

#Russia's aggression in #Ukraine has led to the senseless loss of thousands of lives in the Donbas. Today, I joined Foreign Minister @VPrystaiko to honor their memories. Sanctions against Russia will remain in place until the actions that led to these tragic deaths cease. pic.twitter.com/jNigbuDuZ0