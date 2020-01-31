Окупанти готують жителям Донбасу примусовий призов



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Бойовики на Донбасі готують смісцевим мешканцям черговий «призов до армії»

Бойовики активно збирають дані про місцевих жителів

На Донбасі проросійські бойовики збирають персональні дані місцевих жителів для проведення примусового призову на службу в лавах незаконних збройних формувань. Задля цього окупанти займаються агітаційною кампанією із залученням місцевих ЗМІ.

Російські окупаційні сили також через свої «військові комісаріати» збирають персональні дані на місцевих підприємствах та в «державних установах» про осіб, які підлягають примусовому призову на службу, повідомили в Міноборони з посиланням на розвідку.

«Наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається найманцями з РФ, що пов’язано з відсутністю достатньої кількості добровольців з місцевого населення», – зауважили в розвідці.

Там додали, що командири підрозділів приховано від командування утримують на службі осіб з кримінальним минулим.

Також нагадаємо, що у штабі ООС озвучили втрати бойовиків за січень. Отже, протягом січня 2020 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 27 осіб загиблими та 56 - пораненими і травмованими.

Крім того, силами ООС було ліквідовано пять одиниць озброєння та військової техніки (два автомобіля «Урал», два БПЛА та один міномет)

Нагадаємо, за даними військової розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року становили: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб.

Як повідомлялось, 30 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.



