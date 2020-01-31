Окупанти готують жителям Донбасу примусовий призов
Бойовики активно збирають дані про місцевих жителів
На Донбасі проросійські бойовики збирають персональні дані місцевих жителів для проведення примусового призову на службу в лавах незаконних збройних формувань. Задля цього окупанти займаються агітаційною кампанією із залученням місцевих ЗМІ.
Російські окупаційні сили також через свої «військові комісаріати» збирають персональні дані на місцевих підприємствах та в «державних установах» про осіб, які підлягають примусовому призову на службу, повідомили в Міноборони з посиланням на розвідку.
«Наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається найманцями з РФ, що пов’язано з відсутністю достатньої кількості добровольців з місцевого населення», – зауважили в розвідці.
Там додали, що командири підрозділів приховано від командування утримують на службі осіб з кримінальним минулим.
Також нагадаємо, що у штабі ООС озвучили втрати бойовиків за січень. Отже, протягом січня 2020 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 27 осіб загиблими та 56 - пораненими і травмованими.
Крім того, силами ООС було ліквідовано пять одиниць озброєння та військової техніки (два автомобіля «Урал», два БПЛА та один міномет)
Нагадаємо, за даними військової розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року становили: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб.
Як повідомлялось, 30 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.
До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.