У штабі ООС озвучили втрати бойовиків за січень



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За даними розвідки, 27 окупантів загинули, 56 - дістали поранення

Протягом січня 2020 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 27 осіб загиблими та 56 - пораненими і травмованими. Про це у п'ятницю, 31 січня, повідомив прес-центр штабу ООС, посилаючись на дані розвідки.

«У разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб; пораненими та травмованими – 56 осіб», - йдеться у повідомленні.

Крім того, силами ООС було ліквідовано пять одиниць озброєння та військової техніки (два автомобіля «Урал», два БПЛА та один міномет)

Нагадаємо, за даними військової розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року становили: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб.

Як повідомлялось, 30 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.