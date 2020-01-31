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    У штабі ООС озвучили втрати бойовиків за січень

    • Розсилка
    У штабі ООС озвучили втрати бойовиків за січень

    За даними розвідки, 27 окупантів загинули, 56 - дістали поранення

    Протягом січня 2020 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 27 осіб загиблими та 56 - пораненими і травмованими. Про це у п'ятницю, 31 січня, повідомив прес-центр штабу ООС, посилаючись на дані розвідки.

    «У разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб; пораненими та травмованими – 56 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, силами ООС було ліквідовано пять одиниць озброєння та військової техніки (два автомобіля «Урал», два БПЛА та один міномет)

    Нагадаємо, за даними військової розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року становили: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб.

    Як повідомлялось, 30 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.

    До  слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.

    бойовики на Донбасі Донбас президент Операція Об’єднаних сил озброєння
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