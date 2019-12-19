Росія відправляє своїм найманцям на Донбас «новорічний гумконвой»



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Окупанти зазначають, що «жителям Донбасу» доставлять більше 110 тонн «гуманітарних вантажів», в складі яких – «медикаменти та новорічні подарунки»

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправляє 96-у партію так званої «гуманітарної допомоги» до Нового року на Донбас. Про це повідомляє пресслужба МНС РФ.

«Автомобілі 96-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону. Там колона розділиться на дві частини, кожна з яких після проходження перевірки на «пунктах пропуску» пройде до пункту свого призначення - одна попрямує до Донецька, інша - в Луганськ», - йдеться у повідомленні.

Окупанти зазначають, що «жителям Донбасу» доставлять більше 110 тонн «гуманітарних вантажів», в складі яких – «медикаменти та новорічні подарунки».

У МНС РФ підкреслили, що за 2019 рік силами МНС Росії на Донбас відправлено понад 5 300 тонн «гуманітарної допомоги».

Раніше МЗС України скерувало до Москви ноту протесту через черговий «гумконвой» для ОРДЛО.

Дипломати наголосили на ігноруванні росіянами неодноразових застережень офіційного Києва, порушенні ними погоджених двома країнами та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста умов доставки гуманітарної допомоги та законів України. «Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка», - констатували в МЗС.



