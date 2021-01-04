Нардеп: Імпорт електрики з Росії та Білорусі – це капітуляція перед РФ

Кучеренко зазначив, що народні депутати та НКРЕКП мають негайно заборонити імпорт електроенергії

Україна з 3 січня відновила постачання електроенергії з Білорусі та Росії. Відкриття імпорту несе системну загрозу українській енергетичній галузі. Російський та білоруський імпорт стане енергетичною капітуляцією перед РФ, повідомив народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, скорочення виробництва української атомної електроенергії до 20,5 млрд кВт-годин означає загрозу повної консервації виробництва на двох АЕС: Рівненської та Південноукраїнської. Український атом буде витіснений російським і білоруським. За останні 15 років там додатково побудовано 10 нових енергоблоків загальною потужністю 10,6 ГВт.

«Високий обсяг російської та білоруської електроенергії в балансі наповнення українського ринку, а також консервація генеруючих потужностей призведе до неможливості забезпечувати власну потребу в електроенергії, забезпечувати балансування енергосистеми», – написав Кучеренко.

Також це не дозволить Україні виконати свої зобов’язання в межах європейської інтеграції, а саме синхронізації з європейською енергосистемою. «Згідно з планом дій, у 2023 році Україна повинна повністю відключитися від єдиної з Білоруссю і Росією енергосистеми і рік прожити на повному самозабезпеченні. У ситуації глибокої кризи в вуглевидобутку, закриття шах, виведення з експлуатації енергоблоків АЕС і ТЕС здійснити функціонування енергосистеми в перехідній (ізольований) період буде неможливо», – розповів Кучеренко.

Він додав, що досвід 2019-2020 років продемонстрував, як навіть обмежені обсягу імпорту з Росії та Білорусі здатні поставити на коліна усю енергетичну галузь України і сприяти накопиченню багатомільярдних боргів усіма держкомпаніями.

«Це призвело до примусових зупинок українських електростанцій та неадекватного падіння цін на біржі. В свою чергу це стало причиною зупинки 95% шахт навесні 2020 року, наймасовішому з 90-х рр. страйку шахтарів в Києві, майже 50 млрд грн боргів», – нагадав Кучеренко.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК «Укренерго» продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.