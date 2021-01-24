У 2020 році Україна на 7% знизила експорт сирів, однак виріс імпорт, – статистика

Багато продавців у найближчі тижні намагаються позбутися від непроданого сиру шляхом розпродажів

У 2020 році в Україні експорт сиру та сирних продуктів зменшився на 7% до 28,5 тисяч тонн, у той час, як імпорт сичужного сиру (без сирних продуктів) виріс більш ніж у двічі – до 36 тисяч тонн. Про це інформує Інфагро.

На обсяг продажів впливають і високі ціни, і засилля європейських сирів на українському ринку. Багато продавців у найближчі тижні намагаються позбутися від непроданого сиру шляхом розпродажів. Але базові ціни у більшості операторів залишаються незмінними.

Слід зазначити, що у кінці року сировари-експортери намагалися вивезти максимально багато продукції, розуміючи, що січневі продажі будуть дуже слабкими. У грудні сиру продано на чверть більше, ніж у листопаді, 622 тонни. Експорт сирного продукту зменшився до рівня нижче 2 тисяч тонн, але все одно це на 11% вище за показник грудня 2019 року.

Якщо ж підбивати підсумки зовнішньої торгівлі усього минулого року, то статистика досить сумна. Експорт сиру і сирних продуктів зменшився на 7% до 28,5 тисяч тонн. А ось імпорт сичужного сиру (без сирних продуктів) виріс більш ніж у два рази, до 36 тисяч тонн. Щоб розуміти масштаб присутності імпортного сиру на внутрішньому ринку, досить згадати, що в Україні все споживання такого сиру становить до 95 тисяч тонн.

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