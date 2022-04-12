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    Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)

    Українські військові показали залишки розбитої колони окупантів - Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)
    Українські військові показали залишки розбитої колони окупантів
    фото: 93-тя ОМБр / Facebook

    Українські бійці також показали цікаві знахідки на місці знищення військових-окупантів

    Військові 93-ї ОМБр «Холодний Яр» показали, що залишилося після знищеної колони російських окупантів. Світлини вони опублікували на сторінці бригади у Facebook.

    «Друга в світі» армія продовжує потроху кінчатися, а 93-nz бригада Холодний Яр продовжує їй у цьому допомагати», – підписали українські військові світлини.

    Вони додали, що усі російські наративи про «силу в правді» і «своїх не кидаємо», якими вони роками годували своє населення, виявляються «липою» та підробкою.

    На фото можна побачити знищену та руду техніку окупантів. На одному із танків багном написано слово «Россия».

    Також українські військові найшли шеврони Ямпольської військової частини.

    Крім цього, на місці розгрому колони ворожої техніки були банківські картки. Це − спеціальні картки, які видає банк «Мир» військовослужбовцям РФ.

    Українські військові зробили допис про свою перемогу над російськими окупантами
    Українські військові зробили допис про свою перемогу над російськими окупантами

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    Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)
    Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)
    Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)
    Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)
    фото: 93-тя ОМБр / Facebook

    Нагадаємо, дещо раніше на Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів.

    Згодом бійці ЗСУ оприлюднили фотозвіт результатів своєї роботи.

    Теги: росія ЗСУ армія війна Холодний Яр окупація
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    Бригада «Холодний Яр» показала, що залишилося від російських окупантів (фото)