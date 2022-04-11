Військові знищили зі «Стугни» танк окупантів

Українські військові продовжують вражати своєю майстерністю, знищуючи російських загарбників

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав, як українські військові ліквідують ворожу техніку протитанковим ракетним комплексом «Стугна». На опублікованому ним відео ЗСУ знищили танк окупантів.

«ПТРК «Стугна» наших воїнів мінусує російський танк. Доброго ранку, Україно», – зазначив керівник Офісу президента.

8 квітня українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів. Зауважимо, що ціллю українських бійців став Ка-52 Алігатор. Це – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Він вражає броньовану та неброньовану техніку.

Раніше ми показували, як українські «Стугни» смажать російських окупантів.

«Стугна-П» – протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) розробки київського конструкторського бюро «Луч», одного з провідних українських підприємств у галузі керованого ракетного озброєння. Комплекс розроблявся у 2005-2010 роках, прийнятий на озброєння у 2011 році.

ПТРК «Стугна-П» складається з пускової установки, контейнера для протитанкових керованих ракет, приладу наведення, тепловізійної камери та пульта дистанційного керування.