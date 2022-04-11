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    Події в Україні

    ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку

    Українські захисники тримають оборону - ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку
    Українські захисники тримають оборону
    фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Окупанти спробували атакувати, та зазнали втрат

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», йдеться на сторінці у Facebook. Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили одну атаку.

    Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.

    У ході боїв наші воїни знищили:

    • особового складу – 92;
    • танків – 1;
    • БТР/БМП – 3;
    • артилерійських систем – 3;
    • АТ – 24;
    • гелікоптерів – 1;
    • БПЛА – 3.

    Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу, Росія націлилась повністю захопити дві області.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку