ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку
Українські захисники тримають оборону
фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»
Окупанти спробували атакувати, та зазнали втрат
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», йдеться на сторінці у Facebook. Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили одну атаку.
Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.
У ході боїв наші воїни знищили:
- особового складу – 92;
- танків – 1;
- БТР/БМП – 3;
- артилерійських систем – 3;
- АТ – 24;
- гелікоптерів – 1;
- БПЛА – 3.
Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу, Росія націлилась повністю захопити дві області.
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