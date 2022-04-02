  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)

    Військові розгромили техніку окупантів та ліквідували особовий склад - На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    Військові розгромили техніку окупантів та ліквідували особовий склад
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські військові влаштували окупантам «теплу» зустріч

    На Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Вчора, 1 квітня, ворог вирішив активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших воїнів. Тому на окупантів чекала «тепла» зустріч», - йдеться в повідомленні.

    Військові оприлюднили фотозвіт результатів своєї роботи.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)

    Як повідомлялося, 2 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки позицій українських захисників і зазнали значних втрат.

    А на Київському напрямку нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Генштаб Донеччина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)