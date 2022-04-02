На Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото)
Українські військові влаштували окупантам «теплу» зустріч
На Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Вчора, 1 квітня, ворог вирішив активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших воїнів. Тому на окупантів чекала «тепла» зустріч», - йдеться в повідомленні.
Військові оприлюднили фотозвіт результатів своєї роботи.
Як повідомлялося, 2 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки позицій українських захисників і зазнали значних втрат.
А на Київському напрямку нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.