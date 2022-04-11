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    Військові знищили ще чотири вертольоти й літак окупантів

    Військові знищили ще чотири вертольоти окупантів - Військові знищили ще чотири вертольоти й літак окупантів
    Військові знищили ще чотири вертольоти окупантів
    фото з відкритих джерел

    10 квітня ППО України знищила 11 повітряний цілей

    10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

    10 квітня українські військові знищили:

    • один літак (Су-34);
    • чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
    • три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
    • три крилаті ракети (Х-59).

    Інформація уточнюється.

    Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів.

    Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб літак вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили ще чотири вертольоти й літак окупантів