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    Британія готує нові плани щодо виходу із ЄС після саміту в Зальцбурзі

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    Девід Девіс - Британія готує нові плани щодо виходу із ЄС після саміту в Зальцбурзі
    Девід Девіс

    На думку Девіса 27 країн ЄС можуть погодитися із так званим «планом Чекерз» щодо м’якого розриву між Лондоном і Брюсселем

    Колишній міністр Великої Британії із питань виходу із ЄС Девід Девіс, який звільнився із уряду в липні 2018 року, заявив про те, що очікує зміни планів кабінету Терези Мей щодо Brexit після неформального саміту глав держав і урядів в ЄС в Зальцбурзі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    На думку Девіса 27 країн ЄС можуть погодитися із так званим «планом Чекерз» щодо м’якого розриву між Лондоном і Брюсселем лише якщо британський уряд погодиться на збереження юрисдикції Суду ЄС в країні.

    Проте ця позиція є неприйнятною для британської сторони. Як наслідок, після того як «план Чекерз» буде відхилений ЄС уряд Терези Мей буде змушений розробляти новий план щодо виходу із ЄС і параметрів майбутніх відносин. За словами самого Девіда Девіса найкращим варіантом для Лондона і Брюсселя була б формула «Зона вільної торгівлі плюс». 

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