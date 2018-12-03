Британія спіймала на шпигунстві російських журналістів: з'явилася реакція РФ
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Розсилка
У Британії оголосили попередження через роботу російських телевізійників біля військових баз
У посольстві РФ в Великобританії відреагували на скандал із російськими журналістами. Там обурюються з приводу публікації британськими ЗМІ особистих даних представників російського телеканалу, яких підозрюють у шпигунстві.
Про це йдеться у заяві посольства Росії в Великобританії.
Так, у російському дипломатичному відомстві вважають, що публікація персональних даних російських журналістів «ставить під загрозу безпеку російських громадян». Представники РФ називають «створенням перешкод» з боку Британії інцидент, коли працівників російського «Першого каналу« помітили поблизу британської військової бази.
«Багато наших журналістів скаржаться на проблеми з візами, закриття рахунків в британських банках, а також зустрічаються із необґрунтованими численними закидами контролюючих органів», – заявляють у російському посольстві.
При цьому дипломати РФ називають звинувачення російських журналістів в шпигунстві «безпідставними».
«Представники російського ЗМІ мають виданий британською владою офіційний дозвіл на здійснення журналістської діяльності. Вони професійно виконували свою роботу, не порушуючи жодних законів Великобританії», – стверджують вони.
Окрім того, у посольстві РФ заявляють, що «такі випадки відвертого тиску на російські засоби масової інформації повинні стати предметом пильної уваги ОБСЄ».
Нагадаємо, у Великій Британії всім військовим базам розіслали секретні попередження про небезпеку вищого рівня після того, як журналісти російського федерального «Первого канала» знімали репортаж біля однієї з баз. Їх запідозрили у шпигунстві.