Британія спіймала на шпигунстві російських журналістів: з'явилася реакція РФ

урналісти знімали на небезпечно малій відстані від військової території

Російські ж урналісти знімали на небезпечно малій відстані від військової території

У Британії оголосили попередження через роботу російських телевізійників біля військових баз

У посольстві РФ в Великобританії відреагували на скандал із російськими журналістами. Там обурюються з приводу публікації британськими ЗМІ особистих даних представників російського телеканалу, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це йдеться у заяві посольства Росії в Великобританії.

Так, у російському дипломатичному відомстві вважають, що публікація персональних даних російських журналістів «ставить під загрозу безпеку російських громадян». Представники РФ називають «створенням перешкод» з боку Британії інцидент, коли працівників російського «Першого каналу« помітили поблизу британської військової бази.

«Багато наших журналістів скаржаться на проблеми з візами, закриття рахунків в британських банках, а також зустрічаються із необґрунтованими численними закидами контролюючих органів», – заявляють у російському посольстві.

При цьому дипломати РФ називають звинувачення російських журналістів в шпигунстві «безпідставними».

«Представники російського ЗМІ мають виданий британською владою офіційний дозвіл на здійснення журналістської діяльності. Вони професійно виконували свою роботу, не порушуючи жодних законів Великобританії», – стверджують вони.

Окрім того, у посольстві РФ заявляють, що «такі випадки відвертого тиску на російські засоби масової інформації повинні стати предметом пильної уваги ОБСЄ».

Нагадаємо, у Великій Британії всім військовим базам розіслали секретні попередження про небезпеку вищого рівня після того, як журналісти російського федерального «Первого канала» знімали репортаж біля однієї з баз. Їх запідозрили у шпигунстві.