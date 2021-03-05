Британія спроєктує нові ракети для українських катерів

У Британії спроєктують нові ракети для українських катерів. Бойовий модуль з ракетами Martlet

У Великій Британії розроблено нову ракету Martlet для протидії малотоннажним суднам

У Великій Британії спроєктують нові ракети для майбутніх українських ракетних катерів, що проєктуються у країні. Про це повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз.

Серед іншого озброєння на катери називаються артилерійські системи. Аташе з питань оборони не уточнив, про який саме ракети йдеться.

«А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії. Але це будуть ракети нового класу, спроєктовані спеціально для України британською промисловістю», – уточнив Тім Вудз.

На початку листопада 2020 року у ЗМІ була оприлюднена інформація, що британці пропонують на проєкт ракетного катеру встановлювати норвезькі ПКР великої дальності.

У ЗМІ не уточнили за марку, проте очевидно, що мова йде про виріб від компанії Kongsberg – протикорабельні ракети NSM (Naval Strike Missile).

Протикорабельна ракета NSM розроблена і виробляється норвезькою групою Kongsberg, а в рамках спільного підприємства Raytheon організовує в США збірку ракет для Збройних сил США і на експорт.

Ракета Naval Strike Missile оснащена турбореактивним двигуном TRI-40. Максимальна дальність пуску становить 185 км, маса бойової частини – 120 кг.

По протикорабельним ракетам малої дальності, то у Великій Британії вже розроблено нову ракету Martlet для протидії малотоннажним суднам.

Ракета Martlet, також відома як Lightweight Multi-role Missile, була розроблена компанією Thales для застосування з гелікоптерів по швидкісним катерам, що становили загрозу для флоту.

Розробка розпочалась у 2008 році і вже 2011 року розпочались випробування для британської армії. У квітні 2011-го року вже була підписана угода щодо постачання 1000 таких ракет на озброєння. Та вже у 2015-у році вони заступили на бойове чергування.

Інтеграція пускових ракет в існуючій 30-мм бойовий модуль зайняла п’ять місяців. Це дозволило значно збільшити протидію ймовірним загрозам від малорозмірних суден, що можуть бути використані терористами для атаки на кораблі.

На Martlet використовується лазерна система наведення.

Короткі тактико-технічні характеристики ракети:

Вага: 13 кг

Довжина: 1,3 метри

Діаметр: 76 мм

Маса вибухової речовини: 3 кг

Дальність стрільби: 8 км (5 морських миль)

Враховуючи, що встановлення згаданих ракетних систем можливе одночасно, то не відомо якої дальності можуть бути розроблені у Великій Британії для України.