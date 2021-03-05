Російські окупанти перекидають до лінії розмежування танки та гаубиці

Місія ОБСЄ зафіксувала порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців

Поблизу Новоселівки помічені танки та гаубиці 2С1 «Гвоздика» збройних формувань РФ

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ від 4 березня.

«Незважаючи на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання», – інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, шість танків Т-72Б та три самохідних гаубиці 2С1 «Гвоздика» збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь, запевнили у штабі Об’єднаних сил.

Станом на 7 годину ранку 5 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.