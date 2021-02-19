США схвалили перший транш допомоги Україні у сфері безпеки

Глава Пентагону повідомив українському міністру оборони про рішення уряду США

Конгрес Сполучених Штатів схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки (USAI). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відзначається, що глава оборони США Ллойд Остін поінформував про схвалення Конгресом США першого траншу допомоги з боку американських партнерів в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки (USAI). Також сторони обговорили питання оборонної реформи і прогресу по ключових напрямах.

Таран в телефонній розмові подякував народу і уряду США за допомогу і участь в посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз, а також сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

«Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільної участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, в складі Тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка», багатонаціональних сил НАТО в Косово, готується направити сили і засоби в Тренувальну місію НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі «Морський охоронець», - зазначив міністр оборони України.

Сторони також детально зупинилися на практичних кроках реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Андрій Таран запросив Міністра оборони США взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати в рамках програми зарубіжних військових поставок продали Україні в 2020 фінансовому році продукцію на суму $510,5 млн. За всі попередні роки, як зазначається в доповіді, загальна вартість поставок озброєнь Києву склала $179,2 млн.

Нагадаємо, 22 січня Конгрес США затвердив на посаді голови Міністерства оборони США генерала армії у відставці Ллойда Остіна. 67-річний Остін в минулому тісно співпрацював із Байденом. Коли Байден був віцепрезидентом, Остін займав пост заступника начальника штабу армії і командувача військами США в Іраку, а потім - командувача Центрального командування Збройних сил США.