Розвідка розповіла, скільки російських снайперів зараз на Донбасі

Близько 50 снайперів постійно перебувають на підконтрольній Україні території

На Донбасі активно діють снайперські підрозділи Росії, загальна чисельність яких становить близько 450 осіб. Окрім того, близько 50 снайперів постійно перебувають на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів. Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це близько 50 осіб, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацьовувати найбільш важливі завдання і, крім того, підвищувати свій бойовий досвід по застосуванню снайперського озброєння в сучасних конфліктах», – розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, здебільшого снайперська група заходить із території Росії на Донбас на короткий період часу, виконує поставлене завдання та випробовує озброєння.

«Якщо заходять російські підрозділи, або це можуть бути навіть окремі групи зі складу першого-другого армійського корпусу, то вони уже використовують найбільш новітні гвинтівки – це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки, які випуску 2010-2012 років – ті, які якраз випробовуються в бойових умовах – та ж сама снайперська гвинтівка Лобаєва, вона є в п’яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки – це більш такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від двох із половиною тисяч метрів і далі», – додав Скібіцький.

За даними української розвідки, бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» на озброєнні мають класичну гвинтівку Драгунова, а для тренувань бойовиків-снайперів із 2015 року активно використовували територію Росії - зокрема, Ростовську область та Краснодарський край, полігон «Молькіно». А з 2016 року підготовку снайперів здійснюють на території окупованого Донбасу.

«За даними воєнної розвідки, у грудні минулого року на території України, в окупованих районах були проведені збори снайперських підрозділів із залученням офіцерів збройних сил Росії, які як інструктори прибули з території Ростовської області для проведення цих зборів, проведення окремих занять і контролю уже результатів підготовки снайперських підрозділів першого та другого армійського корпусів», – додав Скібіцький.

Нагадаємо, що 11 лютого снайпер бойовиків убив ще одного військового на Донбасі. Того ж дня раніше від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.

Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.