Британія та ЄС продовжать діалог щодо Brexit



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Brexit може відбутися без будь-яких домовленостей

У Брюсселі 26 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. У зустрічі візьмуть участь британський міністр у справах Brexit Стівен Барклі і головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

Головною темою їхніх переговорів стане доля угоди, яка має набрати чинності 29 березня. Цей документ досі не затвердили члени британської Палати громад.

Лейбористів і частину консерваторів не влаштовує питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Вони побоюються, що британський регіон може фактично залишитися в митному союзі і єдиному ринку Євросоюзу, і Лондон таким чином назавжди буде прив’язаний до ЄС. У Брюсселі неодноразово наголошували, що не мають наміру вносити в угоду зміни.

У результаті Brexit може відбутися без будь-яких домовленостей. Британський прем’єр Тереза Мей обіцяє, що повторне голосування щодо договору відбудеться до 12 березня. Таку заяву вона зробила після зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

Як відомо, Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС.

Джерело: Радіо Свобода