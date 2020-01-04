Британська опозиція пропонує відтермінувати перехідний період Brexit



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Поправку Корбіна будуть обговорювати на засіданні Палати громад британського парламенту, починаючи з 6 січня

Лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін запропонував поправку до законопроєкту про вихід країни з ЄС, якою пропонується відтермінувати до 2023 року перехідний період Brexit — тобто час, коли країна формально вже не є членом Євросоюзу, але продовжує дотримуватися його норм.

Як повідомляє британський мовник Sky News, поправку Корбіна будуть обговорювати на засіданні Палати громад британського парламенту, починаючи з 6 січня.

Відповідно до пропозиції лейбористів, у разі, якщо до 15 червня 2020 року Велика Британія та ЄС не затвердять нової торговельної угоди, перехідний період Brexit має бути продовжений на два роки — з кінця 2020-го по кінець 2022 року. Єдиний виняток із цього положення можливий у разі, якщо парламент вирішить не продовжувати перехідний період Brexit.

У чинній редакції Законопроєкту про вихід із ЄС (Withdrawal Agreement Bill) вилучено положення про можливість продовження перехідного періоду Brexit. Раніше прем’єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що не має наміру й далі затягувати процедуру виходу країни з Європейського Союзу.

Оскільки владна Консервативна партія на дочасних виборах 12 грудня 2019 року здобула більшість у 80 мандатів у Палаті громад, поправка Джеремі Корбіна майже не має шансів бути затвердженою.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Палата громад британського парламенту проголосувала за законопроєкт про вихід із Європейського Союзу (Withdrawal Agreement Bill), який визначає умови втілення Brexit. За нього проголосувало 358 депутатів, проти — 234.

Законопроєкт ухвалили в другому читанні. Після цього його мають обговорити у профільному комітеті, а потім проголосувати ще раз із внесеними змінами в палаті. Далі законопроєкт має розглянути верхня палата — Палата лордів, після чого його має затвердити королева Великої Британії, аби він набув чинності.