Британські парламентарі закликають Мей розробити альтернативний план виходу із ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей має представити новий план виходу з ЄС

Новий план необхідний на випадок провалу плану Чекерз

Очільник профільного комітету парламенту Великої Британії щодо виходу із ЄС закликав Терезу Мей терміново розробити альтернативний план розриву із Брюсселем на випадок, якщо план Чекерз, який був схвалений на засіданні уряду в червні 2018 року, зазнає краху. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана заява була зроблена на фоні публікації комітетом доповіді щодо питань Brexit. В доповіді парламентарі відзначають те, що Лондон повинен досягнути угоди із ЄС до кінця листопада 2018 року, при цьому між сторонами залишаються значні протиріччя, які треба буде подолати.

Тому очільник комітету щодо виходу із ЄС Хіларі Бенн заявив про те, що альтернативами в разі провалу «плану Чекерз» має стати митний союз із ЄС і повна уніфікація із відповідними європейськими нормами, або участі в Європейській економічній зоні разом із митним союзом. При цьому парламентарі профільного комітету не могли погодити між собою якими будуть наслідки сценарію відсутності угоди із ЄС.

Лише невеликою більшістю було погоджено, що такий сценарій буде хаотичним і шкідливим. До цього МВФ чітко попередив, що сценарій відсутності угоди між Лондоном і Брюсселем нанесе шкоду п’ятій найбільшій економіці світу.