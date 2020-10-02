Британський мільйонер загинув при спробі встановити рекорд швидкості



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Зефу Айзенбергу було 47 років

Айзенберг намагався побити британський рекорд на автомобілі Porsche 911 Turbo S, однак не впорався з керуванням

Британський мільйонер, засновник фітнес-компанії Maximuscle Зеф Айзенберг загинув при спробі встановити рекорд швидкості на суші. Про це повідомляє The Independent.

Рекордсмен-мотогонщик і раніше не раз потрапляв в аварії, де ламав десятки кісток. Але цього разу аварія виявилась фатальною.

Айзенберг намагався побити британський рекорд на автомобілі Porsche 911 Turbo S, однак не впорався з керуванням

На цьому місці в аварію колись потрапив ведучий Top Gear Річард Гаммонд.

Зеф Айзенберг також мав серйозну аварію на цьому полі у 2016 році.

Наразі триває розслідування аварії.

Айзенберг очолював компанію з перегонів Madmax Race Team, яка б'є рекорди на мотоциклах і авто. Він вів кілька спортивних телешоу.

Йому належить близько 50 різних досягнень. Наприклад, в травні 2019 році британець встановив світовий рекорд швидкості на піску серед чотириколісних транспортних засобів. Він розігнався до 534 км на годину. Заїзд пройшов на пляжі Pendine Sands в Уельсі.

В одній з аварій він переламав 11 кісток, включаючи таз. Були побоювання, що він більше ніколи не зможе ходити. Але він зміг. І знову повернувся до змагань минулого року.

Зеф Айзенберг заснував компанію зі спортивного харчування Maximuscle у 1995 році. Її продали фармацевтичному гіганту GlaxoSmithKline у 2011 році за 162 мільйони фунтів.

Зефу Айзенбергу було 47 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.