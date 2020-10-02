Поліцейські Київщини перекрили канал викрадення автомобілів (фото, відео)



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У гаражах на Житомирщині викрадені автівки розбирали на запчастини Фото: Нацполіція

Під час обшуків вилучено велику кількість автомобілів різних марок у розібраному стані

Поліцейські Київщини перекрили канал викрадення автомобілів, які в подальшому переправлялись для розукомлектації на Житомирщину.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Влітку цього року невідомі особи незаконно заволоділи автомобілем Mazda у жителя селища Коцюбинське, що під Києвом. Працівники поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і вийшли на слід зловмисників у Житомирській області.

Поліцейські встановили власника шести гаражів – місць розукомлектації викрадених автівок.

Сьогодні, 2 жовтня, під час проведення санкціонованих обшуків у цих гаражних приміщеннях оперативники Ірпінського відділу поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення виявили та вилучили запчастини від викраденої на Київщині авто Mazda. Крім цього вилучено велику кількість автомобілів різних марок у розібраному стані: запчастин, вузли та агрегати.

Наразі поліцейські продовжують проводити слідчі та оперативні заходи щодо встановлення та затримання інших фігурантів, причетних до незаконного заволодіння авто та переправлення їх до Житомирщини.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває слідство.