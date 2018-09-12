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    Брюссель критикує Лондон за переговори із столицями ЄС щодо Brexit

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    Брюссель критикує Лондон за переговори із столицями ЄС щодо Brexit

    Відсутність всеосяжної угоди, на думку Брюсселя, виключає інші домовленості

    Головний переговірник від ЄС по питанням Brexit Мішель Барньє розкритикував британського міністра щодо виходу із ЄС Домініка Рааба за те, що Лондон веде окремі переговори із 27 державами ЄС по питанням транспорту у випадку сценарію відсутності угоди на березень 2019 року.

    Про це повідомляє видання The Guardian.

    Лондон пропонував столицям країн ЄС провести сепаратні переговори щодо питань транспортного сполучення для гарантування торгівлі навіть, якщо Велика Британія вийде із ЄС без угоди.

    Брюссель при цьому виключає будь-які домовленості із Лондоном щодо захисту інтересів британської економіки, якщо до жовтня 2018 року не буде досягнуто прогресу по всеосяжній угоді щодо майбутнього формату відносин.

    Як наслідок, під час останньої зустрічі Барньє чітко заявив Раабу, що якщо немає угоди, то немає і довіри.

    При цьому сама Тереза Мей заявляє про те, що Велика Британія має залишитися найголовнішим союзником ЄС навіть після виходу. Окрім того, офіс британського прем’єр-міністра вважає, що в Європі почали позитивно ставитися до плану м’якого виходу із ЄС, який був схвалений кабінетом міністрів країни в червні.

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