«Брюссельські авіалінії» у жовтні виходять на український ринок



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Прихід авіакомпанії групи Lufthansa в Україну створить додаткове сполучення за 123 напрямками

Представництво Lufthansa Group в Україні оголосило про вихід з 17 жовтня 2018 року на український ринок авіаперевезень авіакомпанії Brussels Airlines («Брюссельські авіалінії»).

Про це під час прес-конференції у Києві поінформував генеральний директор Lufthansa Group в Україні, Вірменії, Білорусі, Грузії, Азербайджані та Туркменістані Рене Койнзак, повідомляє Укрінформ.

«Брюссельські авіалінії» стануть четвертим перевізником Lufthansa Group в Україні. Перший рейс з Брюсселя буде здійснено 17 жовтня», - зазначив Койнзак.

Він наголосив, що прихід авіакомпанії групи Lufthansa в Україну створить додаткове сполучення за 123 напрямками. Зокрема, дозволить покращити сполучення з європейськими столицями. Крім того, створить можливість для українців скористатися далекомагістральними сполученнями за напрямками Південної та Північної Америки.

«Брюссельські авіалінії» почнуть роботу в Україні із 4 рейсів на тиждень, здійснюючи на першому етапі сполучення між Брюсселем та Києвом.

На сьогодні в Україні працює три авіакомпанії, що входять до складу Lufthansa Group - Lufthansa, Austrian Airlines та SWISS.

Представництво Lufthansa Group в Україні забезпечує понад 90 щотижневих сполучень між європейськими країнами та Україною з чотирьох українських міст - Києва, Львова, Одеси та Дніпра.

Зокрема, Lufthansa здійснює 20 щотижневих рейсів з Києва до Франкфурта, 2 щотижневих рейси Київ-Мюнхен та 7 щотижневих рейсів Львів-Мюнхен.

Austrian Airlines забезпечує щоденне сполучення між Дніпром і Віднем, до 11 рейсів на тиждень - Львів-Відень, 13 тижневих рейсів між Києвом та Віднем, а також 11 щотижневих рейсів між Одесою і Віднем.

SWISS пропонує 4 рейси на тиждень із Києва до Цюріха.