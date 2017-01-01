Будапешт озвучив три очікування від Києва щодо закону про освіту

Сіярто наголосив, що ухвалення закону про освіту було неочікуваним

Конфлікт довкола мовних положень закону України про освіту став однією з тем засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яка відбулася у Брюсселі у п'ятницю, 8 грудня. «Рада асоціації погодилася... щодо потреби забезпечити повагу уже наявних прав осіб, які належать до національних меншин, як це закріплено у конвенціях ООН і Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петер Сіярто

Сіярто наголосив, що ухвалення закону про освіту було неочікуваним

Конфлікт довкола мовних положень закону України про освіту став однією з тем засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яка відбулася у Брюсселі у п'ятницю, 8 грудня.

«Рада асоціації погодилася... щодо потреби забезпечити повагу уже наявних прав осіб, які належать до національних меншин, як це закріплено у конвенціях ООН і Ради Європи», - йдеться у спільній заяві за підсумками засідання.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав три очікування Будапешта від Києва у питанні закону України про освіту, передає DW. «У нас є три очікування. Перше: уже наявні права меншин не повинні бути забрані, жодною мірою. Це принципове та істотне питання... Друге: ми можемо бути задоволеними законом про освіту, лише якщо угорська меншина буде задоволена», - зазначив міністр. Він поскаржився, що українська влада не провела консультацій з угорською меншиною перед ухваленням закону. «Третє (очікування. - Ред.): Україна має цілковито імплементувати думку Венеціанської комісії», - додав Сіярто.

Він наголосив, що ухвалення закону про освіту було неочікуваним, адже «Угорщина активно і гучно підтримувала європейський та євроатлантичний шлях України». Міністр сподівається на «повернення до дружніх та нормальних сусідських відносин».

Віце-прем'єрка України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка брала участь у засіданні Ради асоціації, подякувала Угорщині за підтримку територіальної цілісності України. Вона заперечила, що закон про освіту звужує права меншин. «Ми права меншин тільки розширюємо цим законом, через те, що можливості кожного окремого представника національної меншини зі знанням мови абсолютно розширюються», - переконана представниця українського уряду.

Вона уточнила, що Україна чекає на рекомендації Венеціанської комісії, щоб імплементувати їх у підзаконних актах і «уточнити положення статті 7 освітнього закону про вживання і використання мов національних меншин».

Вона назвала «величезним перебільшенням» заяви, що Київ не веде консультацій з національними меншинами. За її словами, міністри освіти та закордонних справ України їздили та проводили ці консультації, зокрема у Закарпатті. «Україна зацікавлена у тому, щоб розширити можливості всіх представників національних меншин і дати їм можливості реалізувати себе в Україні», - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, Венеціанська комісія сьогодні прийняла рішення щодо мовних положень нового Закону України «Про освіту».