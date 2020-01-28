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    Буде жахливо: синоптики попередили українців про різку зміну прогнозу погоди

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    Буде жахливо: синоптики попередили українців про різку зміну прогнозу погоди

    Очікується дощ зі снігом і пориви сильного вітру

    В Україні очікується суттєве похолодання. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    У середу, 29 січня всю територію України охоплять снігові зливи, а також короткочасні дощі, які пройдуть у південних областях. Температура повітря опуститься до 0 +2 градусів, в більшості регіонів, тільки на півдні вдень очікується від +5 до +7 градусів. Передбачається посилення вітру до 12 м/с.

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    У Києві 29 січня буде йти дощ зі снігом. Температура повітря становитиме 0 +2 градуси.

    У четвер, 30 січня синоптики прогнозують у більшості областей України сніг та сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів, вдень до +2 градусів, на півдні +5 +7 градусів. Вітер північно-західний, до 12 м/с.

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    У Києві 30 січня буде йти мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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