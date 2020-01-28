Водіїв попередили про мокрі дороги і туман



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На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок

Автомобільні дороги державного значення на сьогоднішній ранок на більшості території України місцями мокрі, у низці областей спостерігається туман. Про це повідомили у пресслужбі «Укравтодору».

«Станом на 6:00 28 січня у центрі, деяких західних та східних областях країни спостерігається туман, Закарпатській, Миколаївській та Херсонській областях місцями невеликий дощ. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре», - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг Торунського, Івашківського та Орявського перевалів, як повідомляється, - місцями невеликий дощ, на Ужоцькому перевалі - туман. Стан покриття мокрий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 216 одиниці техніки та 260 робітників, додали в агентстві.

«За добу на «гарячу лінію» «Укравтодору» від водіїв щодо зимового утримання доріг було дві скарги», - зазначили дорожники.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про дощ з мокрим снігом, температура повітря впродовж доби, 28 січня, коливатиметься у межах від 6° морозу до 7° тепла.