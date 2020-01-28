На Київ опустився густий туман



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Видимість не перевищує 500 м

Сьогодні, 28 січня, вранці у Києві туман, видимість 200-500 м. У столиці оголошено І рівень небезпеки, жовтий, повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, у Києві та області сьогодні опади не очікуються. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, уночі та вранці місцями туман.

Синоптики прогнозують у Києві від середи до кінця тижня дощ зі снігом, найінтенсивніші опади очікуються у середу та четвер.

Нагадаємо, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.