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    Новини

    На Київ опустився густий туман

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    На Київ опустився густий туман

    Видимість не перевищує 500 м

    Сьогодні, 28 січня, вранці у Києві туман, видимість 200-500 м. У столиці оголошено І рівень небезпеки, жовтий, повідомляє Укргідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося, у Києві та області сьогодні опади не очікуються. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, уночі та вранці місцями туман.

    Синоптики прогнозують у Києві від середи до кінця тижня дощ зі снігом, найінтенсивніші опади очікуються у середу та четвер.

    Нагадаємо, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

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