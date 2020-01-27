Вчені назвали небезпеки зими без снігу



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Екологи заявляють, що наразі, незважаючи на відсутність снігу, боятися різкої зміни клімату і екології поки що не варто

Якщо взимку так і не випаде сніг, влітку скоротиться урожай, а також не з'являться комарі та інші важливі для харчового ланцюжка комахи. Про це розповів глава фінського Південно-Карельського інституту алергології та навколишнього середовища Киммо Сааринена, передає видання YLE.

За словами еколога, комарі розмножуються в ставках, які утворюються через танення снігу навесні. Якщо його не буде, то у комах не буде середовища для розмноження. Їх відсутність у свою чергу призведе до проблем з харчуванням у птахів, які їдять дрібних комах.

Відсутність снігу також призведе до поганого врожаю деяких культур. Сніговий покрив служить джерелом вологи для ґрунту, а також охороняє озимі посіви від вітрів і переохолодження.

У той же час експерт заявив, що, незважаючи на відсутність снігу, боятися різкої зміни клімату і екології не варто. Він нагадав, що аномально теплі зими вже зустрічалися, а також те, що стан більшості рослин такий самий, як при звичайних температурах в січні.

Лікарі вважають, що в аномально теплу зиму часто загострюються хронічні захворювання, перш за все, пов'язані з дихальними шляхами і серцево-судинною системою. У групі ризику опинилися люди з астмою і алергією, а також ті громадяни, у яких діагностовано гастрит, хвороба нирок і підшлункової залози.

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