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    «Було чутно дитячі крики»: стали відомі подробиці побиття дітей в притулку на Волині

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    «Було чутно дитячі крики»: стали відомі подробиці побиття дітей в притулку на Волині
    Фото: Facebook Людмили Денісової

    За словами омбудсмена, 29 липня місцеві мешканці викликали в притулок поліцію

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що місцеві мешканці викликали поліцію в дитячий притулок в Рожищі на Волині, який днями опинився в центрі скандалу.

    Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Поступово з’ясовуються додаткові обставини жорстокого поводження з дітьми в дитячому притулку у м. Рожище Волинської області», - повідомила Денісова.

    За її словами, 29 липня місцеві мешканці, які проживають по сусідству з притулком, викликали поліцію, «оскільки з притулку було чутно дитячі крики».

    «Під час розмови з моїми співробітниками діти повідомили, що в цей день, 29 липня, їх бив черговий з режиму, й вони кликали на допомогу. Коли поліція прибула на місце, черговий їх не впустив», - написала омбудсмен.

    Денісова додала, що також стало відомо, що статут притулку «не узгоджений з Типовим положенням про притулок для дітей служби у справах дітей».

    Нагадаємо, раніше Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Омбудсмен заявила, що керівника притулку в Рожищі відсторонили.

    Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку.

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