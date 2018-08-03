«Було чутно дитячі крики»: стали відомі подробиці побиття дітей в притулку на Волині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Людмили Денісової

За словами омбудсмена, 29 липня місцеві мешканці викликали в притулок поліцію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що місцеві мешканці викликали поліцію в дитячий притулок в Рожищі на Волині, який днями опинився в центрі скандалу.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Поступово з’ясовуються додаткові обставини жорстокого поводження з дітьми в дитячому притулку у м. Рожище Волинської області», - повідомила Денісова.

За її словами, 29 липня місцеві мешканці, які проживають по сусідству з притулком, викликали поліцію, «оскільки з притулку було чутно дитячі крики».

«Під час розмови з моїми співробітниками діти повідомили, що в цей день, 29 липня, їх бив черговий з режиму, й вони кликали на допомогу. Коли поліція прибула на місце, черговий їх не впустив», - написала омбудсмен.

Денісова додала, що також стало відомо, що статут притулку «не узгоджений з Типовим положенням про притулок для дітей служби у справах дітей».

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Омбудсмен заявила, що керівника притулку в Рожищі відсторонили.

Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку.