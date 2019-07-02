Бурбак вимагає розслідувати подвійне громадянство кандидатів по 204-му округу



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Фото: nfront.org.ua

Голова фракції «Народний фронт» звернувся до правоохоронців та Центрвиборчкому з проханням провести розслідування подвійного громадянства кандидатів у народні депутати

В одному з мажоритарних округів до парламенту балотуються одразу двоє осіб з іноземним громадянством, один з них - від президентської партії. Це є порушенням Конституції України та потребує розслідування з боку правоохоронців. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з парламентської трибуни, йдеться у повідомленні на сайті партії.

«Щойно повернувся з 204-го виборчого округу, на якому зареєстровано 14 кандидатів у народні депутати від різних політичних сил. Обличчя в них наче і нові, та звички - старі. Вчора місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію, що кандидат у народні депутати, самовисуванець Анатолій Паланійчук має громадянство Румунії. Ще один кандидат на цьому ж окрузі - на цей раз від партії «Слуга народу» - Валерій Божик. Згідно з документами, він з 2016 року є громадянином Румунії. Чиї інтереси в разі можливого обрання будуть захищати такі горе-кандидати? Пан Божик є юристом з великим досвідом, і чудово розуміє можливі наслідки другого громадянства», - заявив парламентар.

Бурбак зазначив, що в присязі громадянина Румунії є слова: «Бути вірним румунському народові і захищати національні права та інтереси, поважати Конституцію та закони Румунії».

«Чому ці кандидати в депутати порушують закони та Конституцію України? За Конституцією України у нас існує єдине громадянство - українське. Тому я переконаний, що державні службовці, народні депутати, судді повинні мати лише одне громадянство - українське. Все інше є порушенням законодавства», - наголосив народний депутат.

Голова фракції також звернувся до правоохоронців та Центрвиборчкому з проханням провести розслідування подвійного громадянства кандидатів у народні депутати.

«Звертаюсь до Служби безпеки України, Національної поліції з проханням перевірити оприлюднену інформацію. Також звертаюсь до Центральної виборчої комісії з проханням дати правову оцінку оприлюдненій мною інформації. Гадаю, що партійне членство кандидата від «Слуги народу» не завадить СБУ провести об‘єктивне розслідування даного факту. Звертаюсь також до президента Володимира Зеленського: вас вводять в оману. Всі бачать серед «нових облич» вовків в овечих шкурах. Але ще є час на виправлення помилок», - підсумував Бурбак.