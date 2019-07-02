Народний фронт: Рада має звернутися до партнерів і союзників з європарламентів засудити ганебний крок ПАРЄ
Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак
Бурбак зазначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу
Фракція «Народний фронт» вимагає негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ до ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів із закликом засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України. Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.
«Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним. «Народний фронт» вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України», - наголосив Бурбак.
«Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив Постанову і засудив спроби повернення Росії. Верховна Рада наголосила, що в разі погодження на цей шантаж, український парламент може «повністю переглянути своє співробітництво з ПАРЄ». Час реагувати. Така позиція «Народного фронту» - ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність», - підкреслив керівник фракції.
Він зазначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу.
«Кремлівська революція в Україні не пройде! Скільки б телеканалів чи судів не було куплено, Україна в радянське стійло не повернеться. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле. Колись одного разу вже наплювали на Конституцію, те саме маємо зараз - безпідставні дочасні вибори і дивне рішення Конституційного Суду. Це вже колись було і погано закінчилося», - нагадав Бурбак.
Він також зауважив, що важливо провести парламентські вибори чесно і прозоро. Так, як відбулися президентські.
«У цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні результати», - резюмував керівник фракції.
Нагадаємо, Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботу української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.