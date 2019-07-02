Народний фронт: Рада має звернутися до партнерів і союзників з європарламентів засудити ганебний крок ПАРЄ



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Фото: nfront.org.ua

Бурбак зазначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу

Фракція «Народний фронт» вимагає негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ до ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів із закликом засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України. Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

«Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним. «Народний фронт» вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України», - наголосив Бурбак.

«Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив Постанову і засудив спроби повернення Росії. Верховна Рада наголосила, що в разі погодження на цей шантаж, український парламент може «повністю переглянути своє співробітництво з ПАРЄ». Час реагувати. Така позиція «Народного фронту» - ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність», - підкреслив керівник фракції.

Він зазначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу.

«Кремлівська революція в Україні не пройде! Скільки б телеканалів чи судів не було куплено, Україна в радянське стійло не повернеться. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле. Колись одного разу вже наплювали на Конституцію, те саме маємо зараз - безпідставні дочасні вибори і дивне рішення Конституційного Суду. Це вже колись було і погано закінчилося», - нагадав Бурбак.

Він також зауважив, що важливо провести парламентські вибори чесно і прозоро. Так, як відбулися президентські.

«У цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні результати», - резюмував керівник фракції.

Нагадаємо, Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботу української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.