Верховна Рада повинна звернутися до європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ, - Тетерук



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Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук Фото: nfront.org.ua

За словами Андрія Тетерука, потрібно зайнятися «п’ятою колоною» всередині країни, яка почала атаку на декомунізацію і все українське

Україна має йти шляхом реформ, як попередні п`ять років, і не змарнувати історичний шанс, скотившись в популізм. Про це заявив перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук під час засідання Погоджувальної ради. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

«Хочу наголосити на вимозі лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка - і ВР має розглянути це питання - звернутися до партнерів та союзників із європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ. Ми повинні проявити позицію, ми маємо захистити свободу та територіальну цілісність», - сказав Тетерук.

Також, за його словами, потрібно зайнятися «п’ятою колоною» всередині країни, яка почала атаку на декомунізацію і все українське.

«Громадськість непокоять спроби перейменувати столичні проспекти Бандери і Шухевича. Намагання повернути Україну у радянське стійло зустрінуть рішучу відсіч. Це позиція «Народного фронту», - наголосив народний депутат.

Крім того, Тетерук звернув увагу на маніпуляції із законом про розпуск ВР і позицію Конституційного суду України. Втім, незважаючи на це, призначені на 21 липня дострокові вибори до парламенту, на думку народного депутата, мають відбутися чесно і прозоро, так само як вибори президента.

«Черговим успіхом стали вибори в 66 територіальних громадах. На сьогодні децентралізація є одною із найуспішніших реформ, бюджети об’єднаних громад зросли в чотири рази. За різними опитуваннями децентралізацію підтримують від 60 до 70% громадян. Це справжнє досягнення урядів Яценюка та Гройсмана», - підкреслив Тетерук.

Так само, за словами Першого заступника голови фракції «Народний фронт», люди добре сприймають урядову ініціативу «чесна платіжка» на тепло і воду.

«В пілотних регіонах проект показав велику перспективу. Від прямої вигоди споживачам він дає економію енергоресурсів і прибирає схеми, які наповнювались із непрозорих тарифів», - зазначив Тетерук.

Нагадаємо, Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботу української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.



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Українська делегація в ПАРЄ

Комітет рекомендував відкликати запрошення на дострокові парламентські в Україні для делегації ПАРЄ (щоб представники РФ не були спостерігачами на виборах в Україні)

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомив народний депутат і член української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, рішення було ухвалено одноголосно.

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Отже, Комітет постановив:

Рішення комітету ВР із закордонних справ щодо ситуації в ПАРЄ:

Призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму, та рекомендувати відновити роботу лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи, як організації, яка відповідає за права людини, а саме - безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму. Рекомендувати голові Верховної Ради відкликати запрошення ПАРЄ брати участь в спостереженні за виборами в Україні. Рекомендувати голові Верховної Ради відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ у вересні і провести відповідні консультації з головами парламентів інших країн-членів Ради Європи, які займають спільну з Україною позицію. Рекомендувати МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи Направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.