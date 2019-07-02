Бурбак: Україна дає приклад усьому світу – чинить опір агресору та проводить реформи



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Фото: nfront.org.ua

«Кожен успішний крок в напрямку реформ робить Україну сильнішою», - наголосив керівник фракції «Народний фронт»

Децентралізація – одна з найуспішніших реформ цього парламенту та урядів Яценюка і Гройсмана. Обсяги бюджетів Об'єднаних територіальних громад за часи реформи зросли у багато разів. Про це заявив Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни парламенту, йдеться у повідомленні на сайті фракції.

«Щойно повернувся зі свого 204 округу. Колосальна різниця між селами, які увійшли до ОТГ і тими, де не наважуються на об’єднання. Різниця і у зовнішньому вигляді села, різниця і у мисленні людей та плануванні свого майбутнього. Наприклад, бюджет Недобоївської ОТГ на Хотинщині у 2018 році склав 45 млн грн. Це у десятеро разів більше ніж до об’єднання. Тепер найголовніше, щоб громади могли правильно і корисно витрачати ці гроші», - зазначив Бурбак.

«Кожен успішний крок в напрямку реформ робить Україну сильнішою», - наголосив керівник фракції.

Він також повідомив, що екс-прем’єр-міністр і лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк днями виступатиме на третій конференції з підтримки реформ в Україні, яка наразі проходить в канадському Торонто.

«Він представить там великі здобутки України у ці непрості роки, коли Україна чинила опір агресору і одночасно проводила небувалі реформи: безвіз, Угода про Асоціацію з ЄС, енергетична незалежність, згадана децентралізація, створення системи антикорупційних органів і багато чого іншого. Україна дає приклад усьому світу. Найшвидший темп реформ у час війни. Приклад вартий поваги», - підкреслив керівник фракції.

«Ми повинні й надалі йти шляхом реформ і боротьби за незалежність одночасно - чинити опір агресору і змінювати країну. Це складно, але попередні п’ять років показали, що це можливо. Час випробувань дає і великі можливості. Кожен має нагоду проявити свої найкращі якості. Головне - не змарнувати шанс і не скотитися в облудний популізм», - резюмував Бурбак.