Компанія Burger King поверне логотип, який використовувала ще 20 років тому

Burger King планує протягом декількох років змінити зовнішній вигляд ресторанів по всьому світі

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King оголосила про намір провести масштабний ребрендинг і повернути логотип 20-річної давності, повідомляє CNN.

Новий логотип, виконаний у мінімалістському стилі, компанія вже використовувала з 1969-го до 1999-го року. В емблемі є спеціально розроблений шрифт Flame («Полум’я»), який компанія вважає «округлим, жирним і смачним». Крім логотипу, також представили нову упаковку страв і напоїв ресторану швидкого харчування та вивіску.

Зазначається, що уніформа співробітників компанії також стане зовсім іншою. Зокрема в їхньому одязі поєднається «сучасний і зручний стиль з відповідними кольорами та графікою».



Крім цього, Burger King планує протягом декількох років змінити зовнішній вигляд ресторанів мережі по всьому світі. До речі, їх нараховується майже 19 000.

Також компанія збирається оновити офіційний сайт і має намір інвестувати в розробку нового мобільного застосунку.

Нагадаємо, президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов розповів, як ресторанний бізнес постраждав під час карантину через пандемію коронавірусу. За його словами, «фаст-фуд» на коні.