Burger King высмеял историю со съеденным на выставке



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boredpanda.com

В своей кампании сеть предложила более дешевую альтернативу арт-объекту

Сеть фастфуд-ресторанов Burger King во Франции запустила рекламу «Осторожнее с тем, что глотаете» с изображением приклеенного скотчем к стене банана и одного кусочка картофеля фри, также прикрепленного скотчем. Кампания была создана парижским агентством Buzzman.

Креатив в соцсетях стал реакцией компании на историю, произошедшую на выставке современного искусства Art Basel в Майами. Одним из экспонатов был банан, прикрепленный к стене клейкой лентой. Посетитель выставки по имени Дэвид Датуна отклеил фрукт и съел его. Позднее он назвал свой поступок перформансом «Голодный художник».

В своей кампании Burger King напомнил о цене банана, представленного на выставке, — $120 тыс. Сеть ресторанов предложила свой альтернативный «экспонат» — один кусок картошки фри за €0,01.

Тысячи и тысячи людей онлайн издевались над произведением искусства, и в последнее время даже рекламные агентства запрыгнули на фургон с «вещами, прикрепленными к стене», просто из-за его абсурда.

И возможно также, потому что идея стала настолько узнаваемой, использование такого маркетингового трюка, несомненно, увеличит их продажи.

Джерело: boredpanda.com