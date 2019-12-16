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    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке

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    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    boredpanda.com

    В своей кампании сеть предложила более дешевую альтернативу арт-объекту

    Сеть фастфуд-ресторанов Burger King во Франции запустила рекламу «Осторожнее с тем, что глотаете» с изображением приклеенного скотчем к стене банана и одного кусочка картофеля фри, также прикрепленного скотчем. Кампания была создана парижским агентством Buzzman.

    Креатив в соцсетях стал реакцией компании на историю, произошедшую на выставке современного искусства Art Basel в Майами. Одним из экспонатов был банан, прикрепленный к стене клейкой лентой. Посетитель выставки по имени Дэвид Датуна отклеил фрукт и съел его. Позднее он назвал свой поступок перформансом «Голодный художник».

    В своей кампании Burger King напомнил о цене банана, представленного на выставке, — $120 тыс. Сеть ресторанов предложила свой альтернативный «экспонат» — один кусок картошки фри за €0,01.

    Тысячи и тысячи людей онлайн издевались над произведением искусства, и в последнее время даже рекламные агентства запрыгнули на фургон с «вещами, прикрепленными к стене», просто из-за его абсурда. 

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    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке
    Burger King высмеял историю со съеденным на выставке

    И возможно также, потому что идея стала настолько узнаваемой, использование такого маркетингового трюка, несомненно, увеличит их продажи.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство
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