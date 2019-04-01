В Burger King оголосили тестовий запуск бургерів з «рослинним м’ясом»



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Нові бургери мають на меті імітувати смак справжнього м'яса, для цього використовують спеціальний секретний інгредієнт, гем, виготовлений з генно-модифікованих дріжжів.

У 59-ти закладах міста Сент-Луїс, штату Міссурі, анонсували тестовий період продажів бургерів з рослинним м'ясом, як повідомляє Bloomberg.

В Burger King кажуть, що використовуватимуть котлети від американської компанії Impossible Foods Inc, яка презентувала концепт бургерів з м’ясом рослинного походження ще на початку цього року на виставці побутової електроніки CES у ЛАС-Вегасі. В іншому, окрім котлети, бургер буде звичайним, в нього входять стандартні: помідори, листя салату, майонез, кетчуп, мариновані огірки та цибуля.

Burger King одні з перших, хто вирішив застосовувати технології рослинного м’яса в закладах швидкого харчування. Серед їхнього асортименту раніше вже були представлені овочеві котлети для бургерів. Проте нові бургери мають на меті імітувати смак справжнього м'яса. Для цього використовують спеціальний секретний інгредієнт, гем, виготовлений з генно-модифікованих дріжжів.

Це демонструє, як мережі закладів харчування шукають нові шляхи завоювання ринку в умовах шаленої конкуренції. Та швидке зростання попиту на продукти, альтернативні м’ясу, може підживити новий спалах цієї битви.

Наприклад, компанія McDonald’s, як і більшість крупних мереж закладів швидкого харчування, не пропонує бургерів без м’яса у США, хоча нещодавно представили веганські нагетси без курки у Норвегії. Звісно ж, вони значно відрізняються від курячих, адже готуються з нуту, цибулі та кукурудзи. Даний продукт називають «пробним» та не планують включати в меню інших закладів по всьому світу. Проте це може змінитися, якщо споживчий попит на нем’ясні продукти у сфері фастфуду продовжить зростати

Нагадаємо, минулого тижня гендиректор McDonald’s в Україні пішов у відставку.