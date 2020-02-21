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    Жизнь

    Burger King выпустил рекламный ролик с заплесневелым бургером

    • Розсилка
    Burger King выпустил рекламный ролик с заплесневелым бургером

    Спорная кампания фастфуда разожгла бурное обсуждение

    Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в новом рекламном ролике показала воппер, который медленно покрывается плесенью.

    В видео собранный из натуральных ингредиентов бургер постепенно портится на протяжении 34 дней. Реклама заканчивается фразой «Красота без искусственных консервантов».

    По данным CNN, больше половины миллениалов и их родителей стали покупать больше натуральных продуктов, чем пять лет назад. Кроме того, молодые люди готовы платить больше за натуральную пищу без искусственных добавок. Жители США уже могут попробовать воппер без консервантов в 400 ресторанах в США, в течение года все заведения сети будут предлагать продукт своим посетителям.

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