«Це не демократія, а терор». Монобільшість готує зміни регламенту після відставки Разумкова

Фракцію президента дістав «терор меншості»

Після відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, якому закидають порушення регламенту, «слуги» найперше займуться питанням його зміни. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» народний депутат від «Слуга народу» Павло Фролов.

«…Є і інші, так би мовити, регламентні претензії до спікера. Наприклад, є 131 стаття регламенту про усунення суперечностей у прийнятому в цілому законі. Вона дуже часто використовувалася в минулих скликаннях. Бо якщо приймається закон, який зачіпає бізнес-інтереси багатьох, часто буває ґвалт, крик, блокують, давлять, тиснуть, кричать. І, дійсно, може депутат, який голосує чи доповідає законопроєкт, технічно помилитися або зал може врахувати якісь суперечливі поправки, коли одна суперечить іншій. Тоді і має діяти 131 стаття, яка швидко та дієво дозволяє шляхом голосування виправити допущені помилки… Так, Дмитро (Дмитро Разумков – ред.) чомусь не застосовував її тоді, коли це було логічно й обґрунтовано. Була потреба у технічних корегуваннях тексту. А спікер на це не пішов. Чому – незрозуміло», – наголосив народний депутат.

Фролов також зазначив, що пропонував багато ідей щодо зміни роботи Верховної Ради. «Наприклад, є норма, коли один депутат може кожну правку ставити на підтвердження та виступати по хвилині. Якщо таких поправок сотні або тисячі, то це ж блокування роботи, а не покращення редакцій законів. Є ще такий інструмент зловживання – реєстрація постанов про скасування рішень парламенту, які теж один депутат може зареєструвати та заблокувати підписання закону на строк до двох тижнів . І таких речей багато», – уточнив «слуга».

Фролов зазначив, що спікер Ради Разумков не сильно зважав на його ідеї щодо зміни регламенту. «Він не дуже був налаштований реформувати цей регламент…

Зараз ми підготували до другого читання (законопроєкт – ред.), він передбачає, що кожному народному депутату надається право через цю спецпроцедуру вносити по одній поправці до кожної статті. Але є обмеження щодо часу на виступи – п’ять хвилин на представлення всіх своїх поправок…Це значно посилює права депутатів і при цьому ліквідує можливість зловживати.

Якби ми «банківський» закон, коли один депутат Поляков подав шість тисяч правок, розглядали за повною процедурою, це б зайняло два роки роботи, тобто 40% всієї нашої каденції. Це не демократія, а парламентський терор з боку меншості, коли навіть один депутат може блокувати весь парламент. При цьому опозиція шантажує всілякими умовами – когось призначити чи хай правоохоронні органи від когось відчепляться. І виходить, що те, що ми обіцяли людям, в парламенті просто блокується», – наголосив Фролов.