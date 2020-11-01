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    «Це не просто професія, це — місія». Зеленський привітав соціальних працівників зі святом

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    Зеленський6 Соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти - «Це не просто професія, це — місія». Зеленський привітав соціальних працівників зі святом
    Зеленський6 Соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти

    День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада

    Президент України Володимир Зеленський привітав соціальних працівників з професійним святом, яке цього року припадає на 1 листопада, побажав сили і наснаги. Про це він написав у Facebook.

    «Шановні працівники соціальної сфери! Нехай цей день зігріє вас теплом вдячності від кожного українця, якому ви віддали частинку свого серця. Завдяки вам ми щодня переконуємося — світ тримається на доброті!», — зазначив він.

    Зеленський додав, що соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти. «Це не просто професія, це — місія. Це насамперед поклик душі і серця, адже робота працівників соціальної сфери охоплює всі вікові та соціальні категорії населення», — написав він.

    Зеленський додав, що пандемія коронавірусу принесла в життя суттєві обмеження, які найбільш гостро переживають одинокі люди з інвалідністю та громадяни похилого віку. «І місточком для безбар’єрності є соціальні працівники. Кожен ваш візит додає життєдайної енергії та допомагає уникнути відчуття самотності», — додав президент.

    День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада.

    свята Володимир Зеленський президент коронавірус
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