«Це не просто професія, це — місія». Зеленський привітав соціальних працівників зі святом

День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада

Президент України Володимир Зеленський привітав соціальних працівників з професійним святом, яке цього року припадає на 1 листопада, побажав сили і наснаги. Про це він написав у Facebook.

«Шановні працівники соціальної сфери! Нехай цей день зігріє вас теплом вдячності від кожного українця, якому ви віддали частинку свого серця. Завдяки вам ми щодня переконуємося — світ тримається на доброті!», — зазначив він.

Зеленський додав, що соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти. «Це не просто професія, це — місія. Це насамперед поклик душі і серця, адже робота працівників соціальної сфери охоплює всі вікові та соціальні категорії населення», — написав він.

Зеленський додав, що пандемія коронавірусу принесла в життя суттєві обмеження, які найбільш гостро переживають одинокі люди з інвалідністю та громадяни похилого віку. «І місточком для безбар’єрності є соціальні працівники. Кожен ваш візит додає життєдайної енергії та допомагає уникнути відчуття самотності», — додав президент.

День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада.