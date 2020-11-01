Глава Закарпатської ОДА наполягає на посиленні карантину в Ужгороді

Заражених коронавірусом пацієнтів вимушені направляти з Ужгорода в сусідні міста

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров наполягає на посиленні карантинних обмежень в Ужгороді через збільшення хворих на Covid-19 у місті.

Про це повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

За словами голови Закарпатської облдержадміністрації, в Ужгороді склалася критична ситуація, міські лікарні вже заповнені важкими хворими, тому заражених коронавірусом пацієнтів вимушені направляти в сусідні міста.

В ОДА очікують, що з особистої ініціативи міського голови Ужгорода Богдана Андріїва протягом кількох днів на позачерговому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде дозволено роботу муніципального транспорту, закладів освіти, торгівлі в умовах червоної зони. Після цього вже міська комісія зможе вирішувати, які додаткові обмеження запроваджувати в Ужгороді.

«Ситуація критична і я дуже сподіваюся, що це усвідомлюють в Ужгородській міській раді. Сподіваюся, мене запросять на міську комісію ТЕБ та НС, де я висловлю таку свою позицію», – заявив Петров.

Раніше повідомлялося, що у лікарнях Ужгорода «коронавірусні» ліжка заповнені на 90%.

Як повідомляв «Главком», в Україні за добу 30 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).

Коронавірус в Україні

Всього 387481

Хворіють 221357

Одужали 158928

Померли 7196

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.