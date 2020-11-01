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    Коронавірус на Буковині: за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих

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    На 409 нових інфікованих на Буковині за добу припадає 98 осіб, які побороли недугу - Коронавірус на Буковині: за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих
    На 409 нових інфікованих на Буковині за добу припадає 98 осіб, які побороли недугу
    Фото: Чернівецька ОДА

    У Чернівецькій області наразі 10 743 активних хворих на Covid-19

    У суботу, 31 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували 409 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 98 пацієнтів.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «Коронавірус на Буковині сьогодні перетнув позначку у чотири сотні заражень за добу. Маємо зараз 10 743 активних хворих. При цьому сезонні віруси також ніхто не скасовував. Упевнений, все частіше доводиться чути, що захворів хтось із родичів, друзів, колег», – написав чиновник.

    Він також додав, що «недуга підступна і непередбачувана».

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    «Бережіть себе та близьких», – резюмував Осачук.

    Як повідомляв «Главком», в Україні за добу 30 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      387481
    • Хворіють
      221357
    • Одужали
      158928
    • Померли
      7196

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.

    здоров'я медицина Чернівецька область епідемія коронавірус
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