Коронавірус на Буковині: за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих

На 409 нових інфікованих на Буковині за добу припадає 98 осіб, які побороли недугу

У Чернівецькій області наразі 10 743 активних хворих на Covid-19

У суботу, 31 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували 409 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 98 пацієнтів.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Коронавірус на Буковині сьогодні перетнув позначку у чотири сотні заражень за добу. Маємо зараз 10 743 активних хворих. При цьому сезонні віруси також ніхто не скасовував. Упевнений, все частіше доводиться чути, що захворів хтось із родичів, друзів, колег», – написав чиновник.

Він також додав, що «недуга підступна і непередбачувана».

«Бережіть себе та близьких», – резюмував Осачук.

Як повідомляв «Главком», в Україні за добу 30 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).

Коронавірус в Україні

Всього 387481

Хворіють 221357

Одужали 158928

Померли 7196

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.