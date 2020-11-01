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    Відмовилася носити маску з релігійних переконань. Вчителька з Рівненщини заплатить штраф 17 тис. грн

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    <span>В Україні діє штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян, які не одягають маски у громадських місцях</span> - Відмовилася носити маску з релігійних переконань. Вчителька з Рівненщини заплатить штраф 17 тис. грн
    В Україні діє штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян, які не одягають маски у громадських місцях
    Фото: Главком

    Педагога визнано винною у порушенні правил карантину

    Кузнецовський міський суд Рівненської області оштрафував на 17 тис. грн вчительку української мови та літератури Вараського ліцею №1 за порушення правил карантину.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 26 жовтня.

    Як зафіксовано в адмінпротоколі, протягом 2-18 вересня педагог перебувала у приміщенні навчального закладу без одягнутих засобів індивідуального захисту (маски чи щитка) та відмовлялась здійснювати температурний скринінг.

    Своїми діями вона порушила вимоги Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22 липня 2020 року (з наступними змінами), а також постанови державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня 2020 року.

    Під час розгляду справи вчителька не визнала вини, пояснила, що є віруючою, не бажає носити маску та інші засоби захисту.

    Разом з тим, її вина підтверджується письмовими поясненнями заступника директора Вараського ліцею (на прохання адміністрації вчителька літератури категорично відмовлялась перебувати в приміщенні школи в засобах індивідуального захисту), вчителя зарубіжної літератури (розцінила таку поведінку колеги як загрозу для свого здоров`я), медичної сестри; витягом з протоколу №1 від 31 серпня 2020 року педагогічної ради, на засіданні якої порушниця сказала, що носити маску не буде, оскільки є християнкою; рапортом правоохоронця.

    На думку суду, не визнання своєї вини та власне трактування нормативно-правових актів, в тому числі з посиланням на віросповідання, фактично зводяться до уникнення від адміністративної відповідальності за вчинене.

    «З урахуванням нинішньої ситуації в регіоні щодо темпів поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 та негативних наслідків, які вона собою несе, зважаючи на оточення неповнолітніх та малолітніх осіб в навчальному закладі, а також поведінки вчительки, яка категорично відмовлялась носити під час виконання трудових обов`язків в навчальному закладі індивідуальні засоби захисту, вважаю, що слід призначити  їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу», - сказано у судовій постанові.

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